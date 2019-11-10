Известный телеведущий перенес экстренную операцию. О состоянии Леонида Якубовича сообщили СМИ.
Известный телеведущий перенес экстренную операцию. О состоянии Леонида Якубовича сообщили СМИ.
Несколько дней назад народный артист России почувствовал себя плохо и обратился в московскую клинику. Телеведущий пожаловался врачам на нарушение сердечного ритма. Медики приняли решение провести ему экстренную операцию.
Как отмечает РЕН ТВ, врачи поставили Леониду Якубовичу кардиостимулятор. Операция прошла успешно, и телеведущего выписали из больницы на следующий день. Теперь он будет наблюдаться амбулаторно.
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