Известный телеведущий перенес экстренную операцию. О состоянии Леонида Якубовича сообщили СМИ.

Известный телеведущий перенес экстренную операцию. О состоянии Леонида Якубовича сообщили СМИ.Несколько дней назад народный артист России почувствовал себя плохо и обратился в московскую клинику. Телеведущий пожаловался врачам на нарушение сердечного ритма. Медики приняли решение провести ему экстренную операцию.Как отмечает РЕН ТВ, врачи поставили Леониду Якубовичу кардиостимулятор. Операция прошла успешно, и телеведущего выписали из больницы на следующий день. Теперь он будет наблюдаться амбулаторно.Материал дополняется.