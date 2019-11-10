10 ноября в СМИ появилась информация об экстренной операции телеведущего. Леонид Якубович поспешил прокомментировать тревожное известие.

10 ноября в СМИ появилась информация об экстренной операции телеведущего. Леонид Якубович поспешил прокомментировать тревожное известие.По данным СМИ, несколько дней назад народный артист России почувствовал себя плохо и обратился в московскую клинику. Телеведущий пожаловался врачам на нарушение сердечного ритма. Медики приняли решение провести ему экстренную операцию.Как сообщает РЕН ТВ, врачи поставили Леониду Якубовичу кардиостимулятор. Операция прошла успешно, и телеведущего выписали из больницы на следующий день.Позднее журналистам удалось дозвониться до артиста. Леонид Якубович опроверг информацию об операции, назвав ее враньем. "Ну сообщает РЕН ТВ, пускай сообщает. Я не могу опровергать каждое вранье. Ну да. Сообщите, что я опять умер", – приводит его слова "".Ранее в Сети появилась видеозапись, сделанная во время отпуска народного артиста в Черногории. В кадре сидит в инвалидном кресле. Ролик не на шутку напугал пользователей. Многие предположили, что 74-летний телеведущий серьезно болен.30 Ноя 2018 в 6:07 PSTПозднее помощник знаменитости поспешил успокоить поклонников. По его словам, телеведущий повредил колено во время плавания в бассейне. "Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло", – цитирует представителя артиста .