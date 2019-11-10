Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!Мы ежедневно убеждаемся в качестве вашей работы, главный результат которой — безопасность людей, стабильность во всех сферах жизни общества. Ваш повседневный труд по праву заслуживает признательности. Тысячи владимирцев благодарят вас за помощь, участие и защиту.В вашей непростой профессии всегда ценятся самые лучшие и преданные делу люди, для которых служение Отечеству, Закону, Долгу - главный критерий и стимул в жизни. Надёжность, самоотдача, готовность прийти на помощь - эти принципы заложены поколениями профессионалов.Нашим городским стражам правопорядка — и действующему личному составу, и ветеранам — есть что вспомнить и чем гордиться. На счету владимирских полицейских немало профессиональных побед и достижений, ведь в органах внутренних дел города Владимира неизменно трудятся специалисты высокого уровня.Обеспечение правопорядка и безопасности — дело особой важности, и наше взаимодействие в этом много лет является тесным, конструктивным и плодотворным. Сотрудники владимирской полиции — наши надёжные партнёры в организации больших городских мероприятий. Полиция во взаимодействии с органами местного самоуправления проводит серьёзную профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, которые находятся в сложной ситуации. Нами реализуются совместные меры по контролю за миграционными процессами, в профилактике наркопреступлений, пресечении незаконной торговли и другим направлениям, чтобы Владимир был спокойным, безопасным и комфортным для людей городом.Сердечно желаем всем, кто нашел свое призвание в почётной и благородной профессии защитника правопорядка, вашим родным и близким крепкого здоровья и твёрдости духа, здоровья, счастья и благополучия!Глава администрации города Владимира А.С. Шохин Глава города Владимира О.А. Деева