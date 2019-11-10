Оперная дива Анна Нетребко внезапно изменила маршрут гастролей по Европе. Мировая звезда этой ночью прилетела в Москву ради исполнения своей давней мечты: она выступит на концерте в честь 90-летия легендарной Александры Пахмутовой.

Оперная дива Анна Нетребко внезапно изменила маршрут гастролей по Европе. Мировая звезда этой ночью прилетела в Москву ради исполнения своей давней мечты: она выступит на концерте в честь 90-летия Александры Пахмутовой.Такое решение для самой именинницы стало сюрпризом. Концерт состоится в Большом театре. Пахмутову поздравят звезды нашей эстрады и кино, а также прославленные чемпионы разных видов спорта. Какую именно песню исполнит Нетребко, певица держит в секрете, но зато приоткрыла завесу тайны над тем, как долго она мечтала ее спеть."Когда вчера мне сказали, что есть такая возможность выступить на юбилейном вечере и мало того, что выступить — исполнить песню, которую я с детства любила и всегда мечтала спеть, — конечно, я согласилась! Выучила песню", — рассказала она.Праздничный концерт в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1". Смотрите в 17 часов по московскому времени.