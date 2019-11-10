Климатическая зима в Москве откладывается до конца ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Климатическая зима в Москве откладывается до конца ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Согласно многолетним наблюдениям, в воскресенье, 10 ноября, в Москве должна была наступить климатическая зима — еще ее называют метеорологической. Это переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.Однако пока в столице аномально тепло — на 9-10 градусов выше климатической нормы ноября. Преобладает облачная погода, максимальная температура днем — от 9 до 11 градусов выше ноля.По словам Евгения Тишковца, зима в столице наступит нескоро: "в самом оптимистичном варианте" — в последней декаде ноября. Ранее синоптик сообщил, что предстоящая зима может быть аномально теплой: морозы будут кратковременными, а снег будет быстро таять.