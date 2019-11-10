Представитель Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщил о воскресном обстреле участка разведения сил в селе Петровском.

Представитель Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщил о воскресном обстреле участка разведения сил в селе Петровском. Утром из села Богдановка в сторону Петровского Вооруженные силы Украины открыли огонь из стрелкового оружия. пишет ТАСС.В целом, за прошедшие сутки ВСУ обстреляла территорию ДНР 18 раз. использовав 218 боеприпасов. Под огнем из минометов, БМП, БТР, гранатометов находились шахтные поселки, населенные пункты Коминтерново, Дзержинское, Саханка и Ленинское.С 21 июля в Донбассе действует бессрочный режим прекращения огня, но договоренности постоянно нарушаются.