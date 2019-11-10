Президент Владимир Зеленский обманул надежды украинских граждан. Как утверждает эксперт, в обществе воцарились депрессивные настроения.

Президент Владимир Зеленский обманул надежды украинских граждан. Как утверждает эксперт, в обществе воцарились депрессивные настроения.Бывший глава Луганской и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что эйфория вокруг победы Владимира Зеленского на президентских выборах сменилась массовой депрессией. Команда президента не смогла изменить жизнь украинцев к лучшему, несмотря на многочисленные обещания."Люди в депрессивном состоянии, не понимают – у них были такие ожидания, а тут скандал за скандалом. не комментирует ничего, что происходит", – заявил украинский политик в эфире "Радио Свобода".Геннадий Москаль уверен, что разведение войск на двух участках фронта в Донбассе также обернется провалом для действующего лидера Украины. "Стрелять не перестают. Обстрелы продолжаются. Что дало это разведение? Ничего", – отметил эксперт.6 Ноя 2019 в 1:47 PSTМатериал дополняется.