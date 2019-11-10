В воскресенье в Большом театре будут чествовать Александру Пахмутову. С 90-летним юбилеем легендарного композитора придут поздравить лучшие исполнители, ее друзья и коллеги. Праздничный концерт в прямом эфире покажет телеканал Россия 1 в 17 часов по московскому времени.

В воскресенье в Большом театре будут чествовать Александру Пахмутову. С 90-летним юбилеем легендарного композитора придут поздравить лучшие исполнители, ее друзья и коллеги. Праздничный концерт в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1" в 17 часов по московскому времени.К трехчасовому концерту Большой театр готовится напряженно: лучшие эстрадные, оперные и балетные артисты страны репетируют вместе с Александрой Пахмутовой. Композитор лично готовит партитуры для симфонического оркестра театра, которым в юбилейный вечер будет дирижировать маэстро Юрий Башмет.Народный артист РСФСР Лев Лещенко, специально для которого Александра Пахмутова написала 4 песни, пообещал, что концерт "пройдет на ура". А Народный артист России Олег Газманов готовится исполнить гимн всех отечественных хоккеистов.Оперная певица Анна Нетребко специально ради юбилея Пахмутовой прилетела в Москву. Нетребко призналась, что давно хотела спеть одну из песен юбиляра, но какую именно — сохранила в тайне до выступления.Концерт будут вести Дарья Златопольская и Андрей Малахов, а в гости к Пахмутовой придут звезды эстрады и кино и прославленные чемпионы спорта: Александр Градский, Тамара Гвердцители, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Екатерина Шипулина, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Хибла Герзмава, Александр Петров, Сергей Полунин, Николай Басков, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Василий Ладюк, Алексей Татаринцев, Дмитрий Корчак; олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Иван Едешко, Лариса Латынина, Елена Чайковская, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова и спортивный журналист Дмитрий Губерниев.За время концерта на главной сцене страны выступят более 1000 музыкантов, в том числе хоровых исполнителей и выпускников Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".