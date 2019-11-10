Российские программисты и интернет-компании сегодня одни из самых сильных в мире. По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, в этом немалая заслуга российской математической школы.

Российские программисты и интернет-компании сегодня одни из самых сильных в мире. По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, в этом немалая заслуга российской математической школы."У нас потрясающие таланты – математики-инженеры. У нас сложилась уникальная интернет-экосистема. Несколько крупных компаний – Mail.ru, Сбербанк, Яндекс, которые создают реально уникальные технологии", — заявил Добродеев в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Эти компании также объявили о создании альянса по развитию искусственного интеллекта.