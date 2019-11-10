Московский ЦСКА добился первой победы за предыдущие пять матчей российской премьер-лиги. Прервать неудачную серию столичным армейцам удалось в матче с последней командой чемпионата – Сочи. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.

Московский ЦСКА добился первой победы за предыдущие пять матчей российской премьер-лиги. Прервать неудачную серию столичным "армейцам" удалось в матче с последней командой чемпионата – "Сочи". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.Южане неожиданно для гостей из столицы России открыли счет уже в первые десять минут, когда голом отметился Андрей Мостовой. Впрочем, уже спустя девять минут защитник "Сочи" Миха Мевля нивелировал старания своего одноклубника, забив автогол.Первый тайм завершился голом в раздевалку. Его с 11-метрвоой отметки забил нападающий южан Дмитрий Полоз. Однако после перерыва красно-синие перевернули игру в свою пользу – этому поспособствовали Иван Обляков и Федор Чалов, забившие по голу.Благодаря этому подопечные Виктора Гончаренко набрали 30 очков и поднялись в таблице на третье место. "Сочи" же с ё13 очками по-прежнему замыкает таблицу РПЛ.