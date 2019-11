Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски продолжает сокрушать устоявшиеся рекорды чемпионата Германии. В матче 11 тура Бундеслиги против дортмундской Боруссии поляк оформил дубль и обновил сразу два достижения.

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски продолжает сокрушать устоявшиеся рекорды чемпионата Германии. В матче 11 тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии" (4:0) поляк оформил дубль и обновил сразу два достижения.Не устоял рекорд и прославленного немецкого футболиста Герда Мюллера, установленного еще в далеком сезоне 1968/69. Тогда немец в стартовых 11 турах забил 15 голов. Теперь же у достижения новое имя – Роберт Левандовски, забивший в 11 матчах 16 мячей.Также польский форвард забивает в 11 матче подряд, чего ранее также не удавалось ни одному из футболистов немецкого чемпионата.Robert Lewandowski is the first player in history to score in 11 consecutive games in Bundesliga.He scores he when he wants. pic.twitter.com/AUFHSybHtK— Squawka Football (@Squawka) November 9, 2019Предыдущее достижение равнялось 10 играм кряду и принадлежало сразу двум игрокам: Клаусу Аллофсу из "Кельна", установленного в 1984 году, и Пьеру-Эмерику Обамеянгу из "Боруссии" – повторившему его в 2015 году.