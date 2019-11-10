Женская сборная Франции по теннису стала победителем Кубка Федерации. В финальном матче, который проходил в австралийском город Перт, французские теннисистки одержали победу над соперницами из Австралии.

Женская сборная Франции по теннису стала победителем Кубка Федерации. В финальном матче, который проходил в австралийском город Перт, французские теннисистки одержали победу над соперницами из Австралии.Победитель был определен после парной встречи, где Каролин Гарсия на пару с Кристиной Младенович обыграли дуэт Эшли Барти/Саманта Стосур. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут.Накануне в матчах одиночного разряда Барти – первая ракетка мира, нанесла разгромное поражение Гарсии (6:0, 6:0), после чего проиграла Младенович (6:2, 4:6, 6:7). Затем Айла Томлянович из Австралии выиграла матч у француженки Полин Парманьте (6:4, 7:5), и проиграла все той же Младенович (1:6, 1:6).Отметим, что женская сборная Франции празднует успех в турнире в третий раз. В предыдущий из них француженки побеждали в 2003 году.