Искусственный интеллект даст рабочие места, сегодня же главная задача – преодолеть страх перед ним, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Искусственный интеллект даст рабочие места, сегодня же главная задача – преодолеть страх перед ним, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Главный вопрос в том, чтобы преодолеть страх. Искусственный интеллект даст рабочие места. То, что мы видим сейчас, – технология распространяется во все стороны, уже сейчас процесс создания создания рабочих мест происходит быстрее, чем их сокращение", — подчеркнул глава Сбербанка.В субботу Владимир Путин выступил на конференции Artificial Intelligence Journey, организованной Сбербанком. Президент сравнил искусственный интеллект с Великими географическими открытиями и выходом в космос.На мероприятии продемонстрировали и технологию генерации голоса – пока президент общался с реальным Германом Грефом, он услышал и виртуального.