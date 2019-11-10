Осенью прошлого года ведущая популярной программы на Первом канале давай поженимся столкнулась со страшной утратой. Актриса похоронила свою мать.

Осенью прошлого года ведущая популярной программы на Первом канале "давай поженимся" столкнулась со страшной утратой. Актриса похоронила свою мать.Горе сильно отразилось на состоянии и внешнем виде знаменитости. За короткий период она изрядно похудела. Артистке какое-то время после трагедии удавалось сохранить форму. Но, судя по всему, наступление холодов расслабило звезду и она перестала соблюдать режим.Поэтому сброшенные 10 килограммов моментально вернулись. Сама Гузеева крайне опечалена этим фактом и постоянно жалуется на лишний вес коллегам. Если верить ее словам, то после Нового года она вернется к соблюдению диеты.8 Ноя 2019 в 3:50 PSTОтметим, что Лариса не единственная, кто расслабился после окончания летнего сезона. К числу потолстевших знаменитостей можно смело отнести солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова.Год назад музыкант сильно похудел, когда попал в больницу с грыжей. Ему пришлось проходить серьезный курс лечения на протяжении трех месяцев. В связи с этим он значительно сбросил лишний вес. Но и ему не удалось удержать результат. Как только вернулся привычный образ жизни – возвратились и сброшенные килограммы.7 Ноя 2019 в 12:09 PSTТакже в списке отъевшихся звезд оказались ведущий Андрей Малахов и актриса Светлана Пермякова. Но в отличие от всех остальных шоумен наел лишь пять килограммов.