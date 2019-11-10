В парагвайском городе Асунсьон состоялся финал Южноамериканского кубка по футболу – второго по значимости клубного турнира Южной Америки. В нем встречались эквадорский Индепендьенте дель Валье и аргентинский Колон.

В парагвайском городе Асунсьон состоялся финал Южноамериканского кубка по футболу – второго по значимости клубного турнира Южной Америки. В нем встречались эквадорский "Индепендьенте дель Валье и аргентинский "Колон".Встреча завершилась победой футболистов из Эквадора со счетом 3:1. Голы в составе победителей забивали Фернандо Леон, Джон Санчес и Кристиан Дахоме. Единственный мяч у аргентинцев забил Эмануэль Оливера.Для "Индепендьенте дель Валье" триумф в Южноамериканском кубке стал первым в истории клуба. Всего же в истории эквадорского футбола это второй случай победы в турнире. В 2009 году чемпионом турнира стал "ЛДУ Кито".Самым же титулованным клубом Межконтинентального кубка являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте".