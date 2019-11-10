Известный телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ни о какой цензуре в своей передаче он не слышал, все происходит в рамках действующего законодательства, так что он даже не понимает, о чем именно говорит юморист Максим Галкин.

Известный телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ни о какой цензуре в своей передаче он не слышал, все происходит в рамках действующего законодательства, так что он даже не понимает, о чем именно говорит юморист Максим Галкин.По его мнению, Галкину ничего не мешает делать то, что приблизит его программы к его же представлениям о прекрасном. Во времена СССР даже не мечтали о таких форматах, когда сидят гости из разных стран и высказывают свою точку зрения.Ранее на концерте в Новосибирске Галкин посетовал, что советские времена возвращаются в худшем их смысле. И по телевизору постоянно рассказывают про Украину, как будто в России ничего не происходит.С юмористом не согласился и телеведущий Дмитрий Киселев. Может быть, Галкина кто-то и цензурирует, но в эпоху интернета цензура попросту опасна и вредна. Сейчас легко перейти на другой канал, где дадут свободу слова. А что до украинской повестки – таков запрос зрителя, сообщает Газета.ru.