В минувшую субботу, 9 ноября, Лолита Милявская стала гостьей программы Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. В эфире шоу артистка пожелала счастья своему супругу и его новой избраннице.

В минувшую субботу, 9 ноября, Лолита Милявская стала гостьей программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В эфире шоу артистка пожелала счастья своему супругу и его новой избраннице.В откровенном интервью исполнительница призналась, что испытала облегчение после расставания с Дмитрием Ивановым. По словам Лолиты Милявской, нынешняя возлюбленная больше подходит ее супругу.Певица также рассказала, что никогда не любила своего мужа настолько, чтобы подарить ему ребенка. Однако артистка выразила надежду, что новая избранница скоро родит ему первенца."Пусть они будут счастливы... "Они абсолютно равная пара. Я, правда, желаю им исключительной радости и легких родов!", – приводит слова Лолиты Милявской "".Материал дополняется.