Певица Лолита Милявская стала гостьей в шоу Леры Кудрявцевой на НТВ Секрет на миллион. Откровенный выпуск выйдет в эфир сегодня, 9 ноября.

Певица Лолита Милявская стала гостьейв шоуЛеры Кудрявцевой на НТВ "Секрет на миллион". Откровенный выпуск выйдет в эфир сегодня, 9 ноября.По словам исполнительницы, развод с последним супругом – теннисистом и тренером по сквошу Дмитрием Ивановым – не стал для нее сенсацией. Она много лет знала о существовании любовницы мужа.Ни для кого не секрет, что и сам 26-летний спортсмен, и его родственники были на обеспечении исполнительницы. Но то, что на протяжении всего времени Лолита умудрялась содержать еще и его любовницу, стало настоящей сенсацией. Оказалось, артистке приходилось выполнять все капризы наглой соперницы.Также в беседе с Кудрявцевой артистка поведала, почему так и не решилась родить молодому избраннику наследника. Кроме того, она призналась, изменяла ли сама супругу.26 Окт 2019 в 7:52 PDTВсплыли подробности и о предыдущих четырех браках знаменитости. Милявская открыто заявила, какие союзы были полной фикцией, и кого из бывших мужей она не может забыть по сей день.Конечно, не обошлось и без темы дележки имущества. Лолита откровенно высказалась о том, что останется Дмитрию после развода.