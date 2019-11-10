Центральный матч 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и киевским Динамо был прерван из-за проявлений расизма со стороны киевских болельщиков. Встреча, проходившая в Харькове, завершилась победой Шахтера 1:0.

Центральный матч 14 тура чемпионата Украины между "Шахтером" и киевским "Динамо" был прерван из-за проявлений расизма со стороны киевских болельщиков. Встреча, проходившая в Харькове, завершилась победой "Шахтера" 1:0.Во втором тайме фанаты киевлян стали оскорблять темнокожих футболистов "Шахтера". Судья Николай Балакин увел команды в раздевалку. Встреча возобновилась через 9 минут. Вскоре после этого был удален с поля капитан "Шахтера" Тайсон, показавший неприличный жест болельщикам киевлян.Инцидент будет расследован Федерацией футбола Украины. Не исключено, что "Динамо" будет подвергнуто серьезному наказанию. Ранее болельщики киевлян также становились участниками расистских скандалов.