Лидер боливийской оппозиции призвал президента Эво Моралеса уйти в отставку. Ранее глава государства под натиском протестов объявил о проведении новых президентских выборов. Планирует ли при этом Моралес оставить свой пост?

Лидер боливийской оппозиции призвал президента Эво Моралеса уйти в отставку. Ранее глава государства под натиском протестов объявил о проведении новых президентских выборов. Планирует ли при этом Моралес оставить свой пост?Еще вчера Моралес называл массовые протесты жителей попыткой госпереворота, а сегодня объявил о проведении новых выборов."Я принял решение, во-первых, полностью обновить состав Высшего избирательного суда... и во-вторых, назначить новые всеобщие выборы, с помощью которых народ сможет демократическим путем избрать новых политиков. Я прошу всех гарантировать мирное сосуществование и положить конец насилию во благо всех", — заявил Моралес.Решение далось президенту нелегко. Дополнительный стимул поступил от Организации американских государств (ОАГ), которая провела пересчет бюллетеней. И назвала "статистически маловероятной" возможность того, что Моралес набрал достаточно голосов для автоматической победы в первом туре."В связи с серьезностью обвинений и анализом избирательного процесса, который нам передала группа аудиторов, мы считаем необходимым заявить, что первый тур выборов, состоявшихся 20 октября, должен быть аннулирован, а избирательный процесс должен начаться снова", — говорится в распространенном коммюнике ОАГ, опубликованном за подписью генерального секретаря Луиса Альмагро.Четвертый срок Моралеса продлился на посту президента всего 20 дней. Столько же, сколько и протесты. Досрочное объявление о победе обошлось президенту и стране дорого: как минимум, трое погибших, более 380 пострадавших, около 200 арестованных, свыше 170 миллионов долларов ущерба инфраструктуре. При этом жестокость протестов росла день ото дня: офис избирательной комиссии сгорел дотла, мэра города Винто протестующие облили краской и остригли, а затем, угрожая побоями, вынудили подписать заявление об отставке.На прошлой неделе к манифестантам присоединились шахтеры — приходили сообщения о применении динамитных шашек против полицейской техники. Ну а сами полицейские в ряде городов отказались обеспечивать порядок и перешли на сторону протестующих. Первыми восстали сотрудники безопасности города Кочабамба, бунт привел к отставке главы ведомства. За ним последовали полицейские в Санта-Крусе и Сукре.Еще одним ударом по действующей власти стал отказ военных использовать силу против восставшего населения. Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман написал в "Твиттере": "Мы подтверждаем, что мы никогда не пойдем против людей, за безопасность которых мы отвечаем. И мы всегда будем выступать за мир, братство и развитие нашей страны".В выходные манифестанты захватили государственный телеканал "Боливия ТВ" и радиостанцию "Ред Патрия Нуэва". Журналистов, угрозами вынудили покинуть здание.Несмотря на беспрецедентное давление со стороны оппозиции, Моралес твердо намерен сохранить за собой высший государственный пост. И рассчитывает на победу на следующих выборах. Дата нового голосования пока не назначена.