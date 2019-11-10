Она заняла 61 место в рейтинге

Муромская школа №3 вошла в сотню лучших образовательных учреждений России, заняв 61-е место, а также стала лауреатом-победителем Всероссийского конкурса "1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования". В этом конкурсе участвовали учебные учреждения со всех регионов нашей страны.В своем проекте муромская школа показала все свои инновационные разработки. Всероссийское признание оказалось неким подарком для образовательного учреждения, ведь в декабре 2019 года школа отметит 55-летний юбилей.