Россияне не перестают обсуждать состояние тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Новыми подробностями о самочувствии актрисы поделился музыкальный продюсер Андрей Разин.

Россияне не перестают обсуждать состояние тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Новыми подробностями о самочувствии актрисы поделился музыкальный продюсер Андрей Разин.В личном микроблоге музыкальный продюсер группы "Ласковый май" опубликовал видеозапись, сделанную во время выступления знаменитости на телеканале "Россия". Трогательный ролик он сопроводил важным объявлением.По словам Андрея Разина, худшие опасения врачей не сбылись. Сейчас Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. "К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше", – рассказал своим подписчикам артист.Музыкальный продюсер добавил, что поклонники и коллеги надеются, что скоро поправится и вновь вернется к работе. "Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", – заключил Андрей Разин.9 Ноя 2019 в 9:22 PST