Актриса Наталья Бочкарева известна как примерная мать, целеустремленная карьеристка и женщина с прекрасным чувством юмора. В недавнем интервью она ответила на множество каверзных вопросов.

Актриса Наталья Бочкарева известна как примерная мать, целеустремленная карьеристка и женщина с прекрасным чувством юмора. В недавнем интервью она ответила на множество каверзных вопросов.Оказалось, воспитывающая в одиночестве двух детей певица допускает мысль о новом романе. По ее словам, она сможет влюбиться в мужчину, если ему удастся ее рассмешить. Наталья считает чувство юмора одним из главных качеств в избраннике."Иначе что с ним делать – сидеть с кислой миной?", – недоумевает знаменитость.Также в беседе с корреспондентом издания Starhit Бочкарева рассказала, что ее главным жизненным кредо является девиз: "Только вперед и ни шагу назад!". Она убеждена, что для достижения цели необходимо работать без остановки и не обращать внимания на провалы."Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает", – отметила ведущая.Актриса обожает своих детей и не устает им об этом напоминать. Она считает, что о своей любви стоит говорить как можно чаще.22 Окт 2019 в 6:13 PDT"А то сегодня родители из кожи вон лезут, чтобы наследники и в школе были лучшими, и в спорте, и еще на пианино играли... И забывают про то, что иногда просто надо тихо-мирно провести вечер с ребенком, поинтересоваться его делами", – высказалась светская львица.