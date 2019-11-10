Татьяна Навка опубликовала совместные фотографии с Анастасией Заворотнюк. Снимки стали сенсацией в Сети.

Татьяна Навка опубликовала совместные фотографии с Анастасией Заворотнюк. Снимки стали сенсацией в Сети.В личном микроблоге фигуристки появились трогательные фотографии, сделанные во время подготовки к ледовому представлению. На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.В подписи к посту Татьяна Навка сообщила, что вся ее команда желает супруге Петра Чернышева скорейшего выздоровления. "За годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы, как одна семья, всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях", – отметила она.Фигуристка напомнила, что 10 ноября в ДС "Мегаспорт" состоится заключительный показ ледового мюзикла "Аленький Цветочек". Все средства, собранные от продажи билетов, будут переданы представителям , а также благотворительным фондам, которые помогают женщинам, страдающим от рака.9 Ноя 2019 в 5:23 PSTРанее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин раскрыл новые подробности о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня". По его словам, страшные опасения врачей не сбылись, и актриса идет на поправку. "Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам", – поделился артист.