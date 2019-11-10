Иран обнаружил крупное нефтяное месторождение с запасами нефти на десятки миллионов долларов. Его запасы оцениваются в 53 миллиарда баррелей. Это означает, что нефтяные запасы страны увеличились на треть.

Иран обнаружил крупное нефтяное месторождение с запасами нефти на десятки миллионов долларов. Об этом сообщило агентство "Фарс" со ссылкой на президента страны Хасана Рухани.По словам главы Ирана, новое нефтяное поле находится на юго-западе страны, а его запасы оцениваются в 53 миллиарда баррелей. Это означает, что нефтяные запасы страны увеличились на треть. Рухани отметил также, что обнаружили месторождение неделю назад — в те же дни, когда США ввели санкции против Ирана, передает телеканал "Россия 24".Выступая на митинге в городе Йезд, Рухани уточнил, что обнаруженное месторождение находится в юго-западной иранской провинции Хузестан. Площадь нефтяного поля составляет 2400 квадратных километров, передает ТАСС.