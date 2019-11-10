Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки в адрес своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова, который проиграл немцу Давиду Заваде. Хабиб был секундантом своего брата.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки в адрес своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова, который проиграл немцу Давиду Заваде. Хабиб был секундантом своего брата."Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно, — написал Хабиб в своем личном Instagram-аккаунте. – Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьезнее, брат".Напомним, что Абубакар Нурмагомедов проводил свой первый поединок в UFC. Бой был остановлен в первом раунде после того, как Завада применил в отношении соперника удушающий прием.