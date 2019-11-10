Российский нападающий Сент-Луис Блюз Иван Барбашев стал одним из соавторов одержанной клубом победы над Калгари Флэймз. Встреча регулярного чемпионата НХЛ, проходившая в Канаде, завершилась в пользу блюзменов – 3:2.

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев стал одним из соавторов одержанной клубом победы над "Калгари Флэймз". Встреча регулярного чемпионата НХЛ, проходившая в Канаде, завершилась в пользу "блюзменов" – 3:2 по итогам овертайма.Барбашев открыл счет в самом начале встречи, а спустя полчаса его одноклубник Райан О'Райли удвоил преимущество "Сент-Луис". Однако "Флэймз" в заключительные минуты матча смог дважды забить и усилиями Мэттью Ткачука и Трэвиса Хэмоника перевел матч в овертайм.В дополнительное же время хоккеисты "Блюз" смогли-таки вырвать победу – на 63 минуте матча решающую шайбу записал на свой счет Дэвид Перрон. Благодаря этому "Сент-Луис" продлил свою победную серию, состоящую теперь из семи победных матчей подряд.