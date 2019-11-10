Потерпевший передал организации 5 миллионов 500 тысяч рублей, а заемщик в лице микро-финансовой организации обязался возвратить ему аналогичную сумму денежных средств с процентами...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 66-летнего жителя Подмосковья. Мужчина сообщил, что он заключил договор займа с одной из микро-финансовых организаций, расположенных в центре Москвы. По условиям договора он передал организации, принадлежащие ему денежные средства в размере 5 миллионов 500 тысяч рублей, а заемщик в лице микро-финансовой организации обязался возвратить ему аналогичную сумму денежных средств, а также проценты за пользование займом. Впоследствии, в указанный в договоре срок, денежные средства с процентами возвращены не были, условия договора были не выполнены. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали троих подозреваемых – 37 и 44-летнего мужчин и 37-летнюю женщину, проживающих в Подмосковье. Установлено, что задержанные граждане являлись руководителями и менеджерами микро-финансовой организации. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60