Организация американских государств (ОАГ), которая выступала в качестве наблюдателя на президентских выборах в Боливии 20 октября, рекомендует провести первый тур голосования заново. Дело в том, что эксперты организации провели проверку подсчета голосов и обнаружили целый ряд нарушений.

Организация американских государств (ОАГ), которая выступала в качестве наблюдателя на президентских выборах в Боливии 20 октября, рекомендует провести первый тур голосования заново. Дело в том, что эксперты организации провели проверку подсчета голосов и обнаружили целый ряд нарушений.По итогам проверки представители ОАГ подготовили предварительный доклад, в котором отмечается, что обнаружены как небольшие, так и очень серьезные нарушения. В связи с этим группа технической проверки поставила под сомнение достоверность результатов выборов 20 октября."Группа аудиторов не может подтвердить результаты этих выборов, поэтому рекомендуется провести новые выборы", — подчеркивается в докладе, выдержки из которого приводит РИА Новости.Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре президентских выборов одержал действующий президент Эво Моралес. Однако его основной соперник Карлос Меса результаты подсчета не признал.После выборов в Боливии начались акции протеста, периодически перерастающие в беспорядки. Тем не менее власти обещали не вводить войска в города, а военнослужащим запретили проводить какие-либо операции на территории страны. Накануне Моралес заявил о попытке государственного переворота.