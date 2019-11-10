Академия наук Франции выразила слова признательности российским ученым, которые совместно с французскими коллегами участвовали в поисках останков соратника Наполеона - генерала Гюдена, передает канал Россия 24.

Академия наук Франции выразила слова признательности российским ученым, которые совместно с французскими коллегами участвовали в поисках останков соратника Наполеона - генерала Гюдена, передает канал "Россия 24".Они были найдены летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок. А на днях ДНК-экспертиза подтвердила, что останки действительно принадлежат генералу Гюдену. Это открытие прокомментировала почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк."Мне кажется, что это очень важное открытие. Франция и Россия в какой-то степени братские страны. Мы вступали в споры, вели войны, оказывали взаимное влияние и у нас, конечно же, были периоды мира. Открытие дает возможность вспомнить те сложности, с которыми мы сталкивались, войны, через которые мы прошли, и, что еще важнее, оно позволяет нам укрепить отношения. Итак, то, что генерал Гюден, друг Наполеона, возвращается во Францию, – это будет очень символично для наших президентов и, как мне кажется, для французского и русского народов", — говорит Брешиньяк.Полностью интервью Катрин Брешиньяк и представителя Российской академии наук во Франции Юрия Балеги можно будет посмотреть в понедельник на телеканале "Россия 24" после полудня по московскому времени.