В Сирии останутся примерно 500-600 американских военных, заявил новый председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Об этом он сообщил в эфире телеканала ABC News.На замечание одной из ведущих шоу This Week Марты Рэдиц о том, что, по ее подсчетам, в Сирии могут остаться более 700 военнослужащих США, Милли ответил, что их "будет точно меньше тысячи"."Вероятно, 500 с чем-то, может быть, 600 — в этом районе, — сказал он. — Но мы не будем называть точных цифр, так как прямо сейчас мы все еще проводим анализ (ситуации)".По словам Милли, присутствие американских военных будет маленьким, но цель останется той же самой — не допустить "возникновения условий для восстановления ИГИЛ" (террористическая группировка, запрещена в России).EXCLUSIVE: New Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley tells @martharaddatz there will be "less than a thousand" troops remaining in Syria following Pres. Trump's call to withdraw: "The footprint will be small, but the objective will remain the same." https://t.co/XkPhluPyCg pic.twitter.com/LA3nkpdupP— This Week (@ThisWeekABC) November 10, 2019Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о выводе американских военных из Сирии. Однако затем риторика сменилась: по словам Трампа, часть американских военнослужащих останется в Арабской Республике для охраны нефти от боевиков ИГИЛ.