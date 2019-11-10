Образовательные программы должны совершенствоваться в мире быстро изменяющихся технологий, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Образовательные программы должны совершенствоваться в мире быстро изменяющихся технологий, заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В ответ на замечание корреспондента, что люди на местах ряд изменений не считают совершенствованием, министр заявил, что "всем приходится проходить период трансформации"."Мы обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние", — сказал Котюков.На неделе после заседания Совета по русскому языку президент раскритиковал министра науки и высшего образования. Профессор Воронежского университета Людмила Кольцова сообщила главе государства о проблемах в магистратуре: по направлению "филология" есть всего шесть бюджетных мест, в то время как министерство установило требование о группе из 12 человек. Из-за этого ограничения вуз не может готовить филологов-магистров. Котюков пообещал внести изменения в эту методику.Путин также поинтересовался у министра, уместно ли делить образование по специальности "русский язык" на бакалавриат и магистратуру. "Что это дает? Бакалавриат преподает только в младших классах что ли? А магистратура дает право преподавать до 10-го и 11-го?" – спросил президент, подчеркнув, что хочет слышать личное мнение Котюкова по этому вопросу. Когда министр начал рассказывать Путину, что эти вопросы обсуждаются на съезде преподавателей и учителей русского языка, тот резюмировал: "У вас своего мнения нет!".