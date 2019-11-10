Утром в воскресенье прохожие обнаружили в парке Сиднея тело мужчины. По приметам, ранее озвученным полицией, это гражданин РФ Владимир Кондаков, которого с 6 ноября разыскивают по подозрению в убийстве известного девелопера.

Утром в воскресенье прохожие обнаружили в парке Сиднея тело мужчины. По приметам, ранее озвученным полицией, это гражданин РФ Владимир Кондаков, которого с 6 ноября разыскивают по подозрению в убийстве известного девелопера, сообщает телерадиокорпорация ABC.Владелец крупного строительного бизнеса Альберт Метледж, который обслуживал госконтракты Минобороны Австралии на строительство жилья для военных, был убит на стройке 6-го ноября. Рабочие прибежали на крики о помощи и увидели тело 76-летнего Метледжа. Рядом лежал его 33-летний сын с ножом в спине (мужчине удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков).В убийстве и причинении тяжких телесных повреждении подозревали 49-летнего Кондакова, который перебрался в Австралию из Новой Зеландии 10 лет назад. В Новый свет Кондаков уехал в начале 1990-х, но гражданство не менял. Известно, что он не имел определенного места жительства, перебивался нестабильными заработками. Год назад он работал у Метлдежа и, похоже, конфликт был связан с попыткой устроиться на работу и в этот раз.Убийце удалось скрыться с места преступления. Его искали с размахом: полиция привлекла к операции вертолеты, кинологов и спецподразделения. В ориентировках его описывали как "большого русского", мужчину ростом 180 см крупного телосложения и призывали сдаться. Тем, кто укрывал Кондакова, грозили судебным преследованием за препятствование правосудию. Россиян и раньше попадал в поле зрения полиции, но правоохранители заверили, что повод был не очень серьезным. В то же время австралийцам рекомендовали не приближаться к Кондакову, потому что после убийства он может быть опасен.Обнаруженное в парке тело не имеет признаков насильственной смерти. В ближайшее время должна пройти процедура опознания тела россиянина.