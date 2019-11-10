Андрей Дещица, посол Украины в Польше, сообщил, что официальный Киев планирует требовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, который был задержан по запросу России.

Андрей Дещица, посол Украины в Польше, сообщил, что официальный Киев планирует требовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, который был задержан по запросу России. Об этом Дещица написал на своей странице в социальной сети Facebook.По словам посла, украинская сторона готова взять Мазура на поруки.Посольство Украины держит в курсе супругу Мазура о состоянии его дела, а также поддерживает контакт с парламентариями и ведомствами в Киеве.Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о задержании в Польше сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. Решается вопрос об экстрадиции Мазура в Российскую Федерацию.В 2014 году Игорь Мазур возглавлял формирование "Правого сектора" (запрещен в России) в Киевской области, а также участвовал в беспорядках в центре Киева. С мая 2014 года принимал участие в силовой операции в Донбассе. В 2016 году Мазур стал заместителем председателя партии УНА-УНСО (запрещена в России), а летом 2017 года возглавил организацию "Межиморье", пропагандирующую сотрудничество государств Балто-Черноморского региона.В 2014 году Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении членов партии УНА-УНСО Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Владимира Мамалыги, Олега Тягнибока, Дмитрия Яроша и других, напоминает РИА Новости.