Певица Ольга Серябкина славится своими провокационными полуобнаженными снимками в Сети. Накануне она поделилась серией очередных соблазнительных кадров.

Певица Ольга Серябкина славится своими провокационными полуобнаженными снимками в Сети. Накануне она поделилась серией очередных соблазнительных кадров.На черно-белых фотографиях звезда позирует в белой коротенькой маечке, которая открывает взору пышную грудь знаменитости. Девушка поделилась с фанатами новостью, что ей, наконец, удалось переименовать свой официальный аккаунт в "Инстаграме". Теперь Ольгу можно найти под именем "seryabkina"."Еееее, done!!! Seryabkina in the house )))) Знаю, что это было максимально 🐌 Из-за сложностей.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)Ники забивают и даже если не юзают, то изъять их иногда невозможно. Но главное – все получилось. Вроде мелочь, но я так счастливааа сейчас. Мой символ нового пути )) Кайф 🎉🎉 И огромное спасибо @krukau. Без тебя у меня бы не получилось это реализовать ❤️", – написала Серябкина.8 Ноя 2019 в 12:30 PSTНо, судя по всему, подписчиков смена никнейма мало интересовала. Им больше приглянулись аппетитные прелести артистки. "Малышка", "Какая же ты крутая", "Какие фотки! Обожаю из этой серии, они прекрасны", "Самая лучшая"; "Супер сисечки!", – восторгались поклонники."Теперь точно новый этап", – отметила фолловер.Но среди положительных комментариев, конечно, нашлись и гневные. "Ужас. Ты похожа на старое говно. Жаль, прошла твоя эпоха", "Дура, ненавижу тебя", – писали гневные хейтеры ужасные высказывания в адрес Ольги.