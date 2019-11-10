Российский бизнес всерьез взялся за развитие искусственного интеллекта. Об этом и Международная конференция, что открылась 8 ноября в Москве. Самый крупный форум в Европе - пять тысяч участников из 20 стран мира.

Российский бизнес всерьез взялся за развитие искусственного интеллекта. Об этом и Международная конференция, что открылась 8 ноября в Москве. Самый крупный форум в Европе — пять тысяч участников из 20 стран мира. На форуме — российские компании "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк — создали Альянс по развитию искусственного интеллекта. Соглашение подписано 9 ноября.В гонке по созданию искусственного интеллекта сегодня, как считается, определится будущее мировой конфигурации. Ранее, в октябре, Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.Воду в кулуарах форума для участников развозил робот Глеб. Действовал настойчиво, но вежливо, и это — сложнейшая задача для машины: лавируя в потоке, упорно двигаться к цели и при этом никогда ни при каких обстоятельствах не позволить себе наехать на человека. Все это робот освоил сам благодаря машинному обучению — искусственному интеллекту на борту.Искусственный интеллект может обучаться. Он анализирует огромный массив данных, находит закономерности и на основе этих знаний самостоятельно принимает решения. То есть можно говорить, что роботы с искусственным интеллектом способны думать.Еще вчера — фантастика, сегодня – реальность: машины почти без ошибок понимают нас с полуслова. Голосовые команды распознаются не по отдельным звукам или слогам — в компьютер загрузили тысячи часов записанной речи, и, изучив их, он развил свой IQ. Современные исследования в области искусственного интеллекта — это во многом шаг в неизведанное, каким ранее были великие географические открытия или выход в космос. Но уже для всех стран очевиден невероятный потенциал."Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, Мирового океана, наконец, обороноспособность страны: искусственный интеллект — ресурс колоссальной силы. Тот, кто будет владеть им, я уже об этом говорил неоднократно публично, вырвется далеко вперед, приобретет огромные конкурентные преимущества. Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации", — заявил Владимир Путин.И выдержать ее явно смогут не все. Уже сегодня стран, которые существенно продвинулись в области искусственного интеллекта, меньше, чем стран – "ядерного клуба". К примеру, только у трех государств — России, США и Китая — есть свои технологии беспилотных машин.По прогнозам, пройдет несколько лет — и они массово появятся на дорогах. Причем российские автомобильные беспилотники естественным образом тестируются в весьма суровых условиях как по климату, так и по стилю езды."Вклиниться в поток второстепенной дороги на улицу, на которой движение плотное, зачастую строго следуя букве ПДД, невозможно, потому что, если уступать всем, то можно простоять до полуночи, пока трафик не спадет. Нам потребуется еще два-три года на дообучение технологий именно для того, чтобы автомобиль мог сам обозначать свое намерение, например, вклиниться в поток и убедиться, что его упускают и ехать дальше", — рассказал Артем Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей компании "Яндекс".Когда машины как следует научат, миллионы водителей и легковушек, и грузовиков по всему миру останутся без работы, предупреждали на форуме. И прогресс не остановить. Развитие искусственного интеллекта называют четвертой промышленной революцией, которая изменит жизнь до неузнаваемости."Копали палками, потом — плуг, потом — трактор. Сейчас никто не грустит, что нет землепашцев, косарей и так далее. Искусственный интеллект однозначно будет уменьшать количество профессий, которые связаны с рутинным трудом. Вокруг искусственного интеллекта вырастают порядка 50 новых профессий", — отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России".Впрочем, далеко не везде даже самые развитые роботы смогут заменить человека. Отлично справляясь с математической работой, они все еще безнадежно отстают в сфере творчества."Представьте воспитательницу детского сада, которая воспитывает четырехлеток, которые уже являются невероятно креативными созданиями. Это требует и творчества, и физической мобильности. Громадного количества различных манипуляций. Тонкая моторика, быстрота реакции, творчество, эмпатия — на все это роботы пока еще не способны. И не будут еще лет сто", — подчеркнул Альберт Ефимов, руководитель Центра робототехники Сбербанка.Многим обладателям профессий, нужных во всем времена, искусственный интеллект придаст суперспособности. Например, хирургический робот позволяет значительно повысить точность во время проведения операции, а после нее сокращает период восстановления. И теперь при участии Фонда прямых инвестиций в России появилась отечественная разработка."Сейчас в мире есть робот "Да Винчи", который довольно дорогой и сложен в использовании. И российских хирургический робот позволит России стать одним из лидеров хирургической робототехники. А это означает, что уже через 2-3 года операции будут более дешевыми, более точными и позволят россиянам жить гораздо качественнее и дольше", — считает Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.А вот пример из области геологоразведки — так называемый керн, образец горной породы, добытый на глубине три километра. Теперь машины с искусственный интеллектом, анализируя огромную базу данных фотографий с образцами, помогают специалистам гораздо быстрее и точнее определить, каковы на месторождении запасы нефти."Если говорить об эффекте, который мы получаем, то он огромный. Уже сейчас можно говорить о десятках миллиардах рублей через какое-то время, а мы сейчас запустили несколько десятков проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. И вот после их реализации эффект будет уже изменяться сотнями миллиардов рублей. Это только для нашей компании", — пояснил Александр Дюков, председатель правления, гендиректор ПАО "Газпром нефть".Шесть крупнейших росс компаний решили объединить усилия и создали консорциум по развитию искусственного интеллекта: Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Российский фонд прямых инвестиций, МТС и Mail.Ru Group."Надо очень много работать с учетом того, что президент лично уделяет этой теме особое внимание. И сегодня большое количество компаний объединились с этой целью. Думаю, что у нас, есть хороший шанс", — сказал Герман Греф, глава Сбербанка.IT-компании уже вовсю используют компьютерные нейросети, с работой которых пользователи сталкиваются буквально каждый день."Это и коммуникации, где искусственный интеллект помогает не только сортировать письма, например, для почтового сервиса Mail.Ru Group, но уже и помогает пользователям самим составлять "умные" ответы на эти письма. Это та же самая лента новостей "ВКонтакте", которая уже давным-давно собирается благодаря искусственному интеллекту, и благодаря этому степень ее использования увеличилась в два раза. Это, безусловно, наши сервисы электронной коммерции, как, например, Delivery Club, где курьеры, вот эти "зеленые люди", которые ходят по городам, ими уже давным-давно управляют практически на 100% не люди, а умные алгоритмы, которые правильно распределяют их время и их место, где они подбирают заказ", — заявил Борис Добродеев, гендиректор Mail.Ru Group.Указом президента в России принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Она включает в себя и усиленную подготовку нужных кадров, и снятие административных барьеров. Новые прорывные технологии машинного обучения должны кое-чему научить и машину госуправления."Крайне важно, что технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или других решений. Чрезвычайно важная вещь. Необходимо нацелить их на решение проблем конкретного человека эти возможности искусственного интеллекта", — отметил Владимир Путин.Развитие — как раз в сложении сил. Да, шахматная программа научилась обыгрывать самого маститого гроссмейстера, но вместе человек и машина победят любой суперкомпьютер. В воздухе летчик и беспилотник, вместе выполняющие одну задачу, сильнее, чем кто бы то ни было. В сочетании возможности человека и искусственного интеллекта поистине безграничны.