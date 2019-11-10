Упрямство белорусского лидера Александра Лукашенко и его заигрывания с Западом ни к чему не привели: Москва настойчиво проводит свою линию в отношении соседней республики. Избежать интеграции с Россией у Батьки не получится. Кремль победил, констатируют эксперты.

Упрямство белорусского лидера Александра Лукашенко и его заигрывания с Западом ни к чему не привели: Москва настойчиво проводит свою линию в отношении соседней республики. Избежать интеграции с Россией у Батьки не получится. Кремль победил, констатируют эксперты.В декабре Владимир Путин и Александр Лукашенко должны подписать план дальнейшей интеграции. "Две страны – один рынок" – такой концепции придерживаются Москва и Минск, говорил премьер-министр братской республики Сергей Румас.Но российская экономика гораздо больше белорусской, обращают внимание эксперты. При таких условиях интеграция приведет к еще большей зависимости Минска от Москвы, уверен политолог Александр Класковский. "Российскому капиталу станет проще скупать белорусские активы", – цитирует эксперта портал Naviny.by.От экономики рукой подать до политики. Москве больше не придется месяцами уговаривать Лукашенко, в Белоруссии появятся российские базы, прогнозирует Класковский.Белорусский лидер может упереться и отказаться от подписания договора об интеграции. "Но это означает вызвать огонь на себя как раз перед президентской кампанией в Беларуси", – пояснил эксперт.Он не исключил, что в качестве поощрения за интеграцию Путин на переговорах с Лукашенко согласится снизить цену на газ для соседней республики и выдать кредит в размере 600 миллионов долларов.Москва пока не встречает сильного противодействия со стороны . "Саботировать и утопить договоренности, как это было в начале 2000-х, Минску будет весьма проблематично", – заключил Класковский.Путин идолжны подписать дорожные карты по интеграции 8 декабря – к 20-летию Союзного государства России и Белоруссии. Речь идет об общей социально-экономической политике, объединении налоговой и таможенной систем.