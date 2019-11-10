Дело об убийстве студентки из Санкт-Петербурга Анастасии Ещенко прогремело на всю страну. Стали известны новые подробности о взаимоотношениях жертвы с ее палачом Олегом Соколовым.

Дело об убийстве студентки из Санкт-Петербурга Анастасии Ещенко прогремело на всю страну. Стали известны новые подробности о взаимоотношениях жертвы с ее палачом Олегом Соколовым.Историк обвинил любовницу в неконтролируемой вспыльчивости. По его словам, молодая особо постоянно закатывала ему сцены, ревнуя избранника к его детям.Студенты преподавателя из Санкт-Петербурга характеризуют его как исключительно приятного человека. Кроме того, Олег был невероятно увлечен своим делом, буквально жил им. По словам учеников, слушать его лекции было сплошным удовольствием."Можно сказать так, он был патетичным, эксцентричным, но никак не агрессивным", – заявили одногруппники убитой.Близкая подруга убийцы утверждает, что его супруга все знала, но делала вид, будто ничего не происходит. Поэтому в семье скандалов никогда не было. Она также отметила, что Олег – прекрасный отец. Последняя жена родила ему двух дочерей, которых Соколов боготворил."Олег ведь несколько раз был женат. Он уже дедушка", – подчеркнула приятельница историка.Напомним, 7 ноября Соколов жестоко расправился со своей студенткой и любовницей Ещенко из мелкокалиберного обреза. После он расчленил девушку и спрятал части ее тела по пакетам в своем доме. Олега задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками. Мужчина сразу признал свою вину.