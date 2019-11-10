Российский фильм Дылда стал триумфатором Женевского кинофестиваля. Кинолента Кантемира Балагова взяла главный приз в номинации среди полнометражных лент.

Российский фильм "Дылда" стал триумфатором Женевского кинофестиваля. Кинолента Кантемира Балагова взяла главный приз в номинации среди полнометражных лент.Всего в конкурсной программе было заявлено больше полусотни картин. Особо члены жюри фестиваля отметили высокий уровень актерской игры, передает телеканал "Россия 24".Фильм "Дылда" — вторая большая работа в фильмографии Балагова. Картина рассказывает о судьбе двух фронтовых подруг, которые после войны пытаются заново начать жизнь в постблокадном Ленинграде.Впервые ленту показали в конкурсной программе на 72-ом Каннском фестивале. Там картина получила сразу две награды — за лучшую режиссерскую работу и эстетику киноязыка.