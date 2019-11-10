Водители, ехавшие по трассе в окрестностях столицы Башкирии, обнаружили на трассе перепуганных лошадей, незадолго до этого улизнувших от владельца. Удалось ли поймать дезориентированных животных – пока не сообщается.

В минувшую субботу, 9 ноября, очевидец запечатлела на видео трех лошадей, скакавших по трассе, ведущей из Уфы в городской аэропорт. Кадры "забега" были опубликованы ГТРК "Башкортостан".Животные были явно дезориентированы и напуганы, водителям приходилось снижать скорость и перестраиваться, чтобы не ненароком не задеть их.Удалось ли поймать лошадей и вернуть их владельцу — пока не сообщается.