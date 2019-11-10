Сборная Бельгии по футболу завершит отборочный турнир чемпионата Европы 2020 двумя матчами. 16 ноября бельгийцы сыграют в Санкт-Петербурге со сборной России, а 19 ноября примут команду Кипра.

Сборная Бельгии по футболу завершит отборочный турнир чемпионата Европы 2020 двумя матчами. 16 ноября бельгийцы сыграют в Санкт-Петербурге со сборной России, а 19 ноября примут команду Кипра.Бельгийцы досрочно завоевали путевку в финальную часть первенства континента. Но сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге ФИФА, намерена стать победителем соревнований в группе I. Помешать ей в этом может только сборная России, отстающая от лидера на три очка. Для этого нашей команде нужно победить "красных дьяволов" с разницей не меньше, чем в два мяча. Встреча соперников в Брюсселе завершилась победой командой Бельгии 3:1.Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес вызвал на оставшиеся матчи всех сильнейших игроков. Приглашения получили следующие футболисты: Вратари: Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Зельс ("Страсбур"), Хендрик ван Кромбрюгге ("Андерлехт"); Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Герта"), Жезон Денайер ("Лион"), Элиас Коббаут ("Андерлехт"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Брэндон Мехеле ("Брюгге"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"); Полузащитники: Янник Карраско ("Далянь Ифан"), Тимоти Кастань ("Аталанта"), Насер Шадли ("Андерлехт"), Торган Азар, Аксель Витцель (оба – "Боруссия" Дортмунд), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба – "Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"); Нападающие: Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Эден Азар ("Реал Мадрид"), Максим Лестьенн ("Стандард"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Дивок Ориги ("Ливерпуль"), Леандро Троссард ("Брайтон"), Яри Версхарен ("Андерлехт").