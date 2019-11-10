Мужская сборная России потерпела поражение в заключительном матче хоккейного Кубка Карьяла. Российские хоккеисты встречались с командой Чехии и проиграли со счетом 0:2. Поединок проходил на Хартвалл-Арене в Хельсинки.

Мужская сборная России потерпела поражение в заключительном матче хоккейного Кубка Карьяла. Российские хоккеисты встречались с командой Чехии и проиграли со счетом 0:2. Поединок проходил на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.На протяжении матча соперники смотрелись на равных. Главным различием между соперниками оказалась реализация своих моментов. И тут лучше оказались чехи. Голы Яна Коваржа, Лукаша Седлака и Андрея Нестрашила предрешили исход.Россияне же, несколько раз играя в формате "5 на 3", имели множество голевых моментов, но забить в численном большинстве так и не смогли.Таким образом, Россия осталась с двумя очками и предварительно занимает третье место Кубка Карьяла. Чехия же, набрав восемь баллов, вне зависимости от матча между Швецией и Финляндией стала победителем финского этапа Еврохоккейтура.