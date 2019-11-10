Главный тренер Зенита Сергей Семак прокомментировал выездную победу над тульским Арсеналом в матче 16 тура чемпионата России по футболу. Наставник сине-бело-голубых признался – команда уходит на перерыв в РПЛ в хорошем настроении.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выездную победу над тульским "Арсеналом" в матче 16 тура чемпионата России по футболу. Наставник сине-бело-голубых признался – команда уходит на перерыв в РПЛ в хорошем настроении."Отдам должное "Арсеналу", который играл очень хорошо – нам было сложно использовать моменты в позиционной атаке, особенно в первом тайме, — приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". – То, что мы создали, создали со стандартов"."К нашему сожалению, блестяще сыграл вратарь, вытащивший неберущийся мяч. Во втором тайме после забитого гола игра раскрылась, и мы могли забить больше. Хорошая игра, боевая, где у нас было больше шансов на победу. Уходим на перерыв с хорошим настроением".Напомним, что по итогам 16 туров российской премьер-лиги "Зенит" с 36 очками возглавляет турнирную таблицу. Он опережает ближайших преследователей на шесть очков.