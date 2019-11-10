Супруга Никиты Преснякова сообщила подписчикам радостную новость. В личном микроблоге Алена Краснова рассказала, что в ее семье скоро произойдет пополнение.

Супруга Никиты Преснякова сообщила подписчикам радостную новость. В личном микроблоге Алена Краснова рассказала, что в ее семье скоро произойдет пополнение.В социальных сетях невестка Кристины Орбакайте предложила поклонникам сыграть в игру: определить три ложных утверждения из десяти представленных. Девушка добавила, что победитель конкурса получит тысячу рублей на карту.Подписчики должны были угадать, на какие оценки Алена Краснова окончила школу, в каком году она получила водительские права и как зовут ее домашнего любимца. Особое внимание пользователей привлек пункт "В нашей семье будет скоро пополнение". Многие посчитали это высказывание ложным.Позднее девушка опубликовала на странице в "Инстаграм" правильные ответы. "Время подвести итоги вчерашнего мини-конкурса. 1. Всегда были проблемы с математикой. 3. Никогда в жизни себе ничего не ломала. 5. Собаку зовут Джуна", – поделилась она. Таким образом, информацию о беременности жена Никиты Преснякова не опровергла.8 Ноя 2019 в 8:45 PSTВ комментариях под постом пользователи принялись поздравлять Алену Краснову. Однако один из подписчиков заподозрил, что в интересном положении может находиться близкая родственница девушки. "Вас можно поздравить? Или пунктик с подвохом? Семья ведь у вас, слава богу, большая",– поинтересовался пользователь. "Не меня пока что", – коротко ответила .