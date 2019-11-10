Новым главой украинской партии Слуга народа избран Александр Корниенко. Решение об этом на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского приняли единогласно.

Новым главой украинской партии "Слуга народа" избран Александр Корниенко. Решение об этом на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского приняли единогласно.Корниенко — первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, а в ходе президентской кампании он возглавлял избирательный штаб Зеленского. На посту главы партии он заменит действующего спикера Рады Дмитрия Разумкова, заявившего о невозможности совмещать обе должности.Отставка Разумкова также была утверждена на сегодняшнем партийном съезде, передает ТАСС. По словам Корниенко, вскоре партия пополнится новыми людьми. Пока во фракции "Слуга народа" в Раде не более 40 членов партии. После принятия еще тридцати их будет уже 70 "и так постепенно будем подтягивать", добавил он. Тот факт, что не все члены фракции "Слуга народа" в Верховной раде хотят быть членами самой партии, он назвал "нормальным явлением".Съезду предшествовал скандал, связанный как раз с депутатами, избранными в Раду от партии по одномандатным округам. Несколько таких членов фракции "Слуга народа" заявили, что не получили приглашение на съезд. В руководстве партии это объяснили тем, что депутаты, которых не пригласили, не являются ее членами.После публичного возмущения мажоритариев их все же решили пригласить, но только в качестве гостей съезда без права голосования. Чтобы получить право голоса, им предложили вступить в партию до начала съезда.По мнению украинских экспертов, такие конфликты говорят о расколе во фракции пропрезидентского монобольшинства, но о распаде самой коалиции говорить пока преждевременно.