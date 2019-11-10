Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме, участники задавали экспертам интересующие вопросы по теме мероприятия...

Полицейскими УНК ГУ МВД России по г. Москве было проведено профилактическое мероприятие для учащихся ГБОУ г. Москвы «Школа № 1234»В начале встречи с приветственным словом выступила сотрудница 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Мария Охтерлоне. Она рассказала присутствующим о правовых последствиях употребления и распространения наркотиков, подробно разъяснила такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка». Особое внимание она уделила административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Далее специалист-эксперт Ирина Кутянова провела брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике вредных привычек. Участники мероприятия разделились на 4 команды, каждая из которых выбрала капитана, название и девиз. Участники брейн-ринга отвечали на вопросы викторины, а также блиц-опроса, связанные с медицинскими, правовыми последствиями табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. По итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя.Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме, участники задавали экспертам интересующие вопросы по теме мероприятия.УНК ГУ МВД России по г. Москве