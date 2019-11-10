Московский Спартак в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо. Красно-белые планировали включить турнир в программу подготовки ко второй части РПЛ.

Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо. Красно-белые планировали включить турнир в программу подготовки ко второй части чемпионата России.Причиной возможного пропуска турнира являются возникшие проблемы с визами США. Как сообщает Спорт24.Ru, "Спартак" по-прежнему сохраняет шансы на получение американской визы, однако они достаточно малы.Сложившуюся ситуацию прокомментировал владелец "Спартака" Леонид Федун: "К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, администрации города Орландо. Тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира", — цитирует Федуна ТАСС.На Florida Cup спартаковцы должны были провести матчи против двух бразильских команд – "Коринтианса" и "Палмейраса", а также против колумбийского "Атлетико Насьональ".