Популярная исполнительница опубликовала фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Пока одни подписчики принялись расхваливать кадр, другие обрушились на Примадонну с критикой.

Популярная исполнительница опубликовала фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Пока одни подписчики принялись расхваливать кадр, другие обрушились на Примадонну с критикой.На фотографии певица позирует в клетчатом пальто и шапке. В подписи к снимку артистка сообщила, что уже с нетерпением ожидает возвращения тепла. "С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну", – написала Алла Пугачева. Свою запись звезда сопроводила хештегами #Холодно и #Зиманемое.Многие пользователи отметили, что снимок получился слишком размытым. По их словам, лицо артистки практически невозможно разглядеть. "Неудачное фото", "Ужас", "Не узнала даже", "Вы здесь так на мужа похожи", "Страшная какая", – поделились мыслями комментаторы.9 Ноя 2019 в 11:58 PSTМатериал дополняется.