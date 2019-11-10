В субботу, 9 ноября, состоялась премьера реалити-шоу ЯнаСупер. Во время выпуска музыкальный продюсер Яна Рудковская сделала громкое заявление.

В субботу, 9 ноября, состоялась премьера реалити-шоу "ЯнаСупер". Во время выпуска музыкальный продюсер Яна Рудковская сделала громкое заявление.Яна Рудковская и Евгений Плющенко считаются образцовой парой шоу-бизнеса. Супруги регулярно публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи, на которых демонстрируют идиллию в отношениях. Однако, как выяснилось, между ними часто случаются конфликты.В новом выпуске шоу "ЯнаСупер" продюсер и фигурист признались, что в последнее время они перестали понимать друг друга. Причиной тому – разные взгляды на жизнь. Если Яна Рудковская любит посещать светские мероприятия, то Евгений Плющенко предпочитает проводить свободное время дома.Телеведущая пожаловалась, что спортсмен хочет жить на участке в 200 километрах от Санкт-Петербурга, где он построил дачу и вместе с отцом содержит натуральное хозяйство. "Женя совсем хочет к кабанам, гусям и баранам.У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение", – приводит слова Яны Рудковской .8 Ноя 2019 в 7:57 PSTРанее "Дни.ру" написали о том, что Саша Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, негативно отреагировал на реалити-шоу. Мальчик наотрез отказался сниматься и попросил больше не поднимать эту тему. В конце концов продюсеру удалось уговорить наследника: взамен пообещала купить ему собаку.