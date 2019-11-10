Выступая во время прямого эфира передачи Говорит великий Львов, оппозиционный журналист Руслан Коцаба вызвал недовольство своими словами ветерана операции в Донбассе Тараса Елейко.

Выступая во время прямого эфира передачи "Говорит великий Львов", оппозиционный журналист Руслан Коцаба вызвал недовольство своими словами "ветерана операции в Донбассе" Тараса Елейко. Коцаба говорил, что, по его мнению, президент Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с протестующими против разведения войск в Донбассе, а также добиться проведения встречи в нормандском формате.Не выдержав спича Коцабы, Елейко начал его перебивать. А затем ринулся на противника. "Ты брехун и манипулятор!" — закричал сидевший через одного человека Елейко, вскочил с места и ухватился за правое ухо Коцабы. Который как ни в чем не бывало продолжил говорить в микрофон.Ведущему удалось погасить конфликт и продолжить передачу. Однако его симпатии были на стороне Елейко. Ведущий заявил Коцабе, что человек, который воевал в Донбассе, заслуживает уважения.Руслан Коцаба до конца 2014 года освещал ход военных действий на Донбассе, посещая обе стороны конфликта от Новоазовска до Краматорска. В своих материалах критически оценивал действия украинских вооруженных сил. 8 февраля 2015 года арестован за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине. Суд приговорил его к 3,5 года тюрьмы с конфискацией имущества, признав виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.